Striscia la notizia, la battuta su Achille Lauro e San Patrignano non è piaciuta: le reazioni sui social

Fa discutere una battuta pronunciata da Ezio Greggio su Achille Lauro a Striscia la Notizia: ecco lo scivolone del programma di Antonio Ricci

Non è certo piaciuta ai telespettatori una battuta su Achille Lauro pronunciata da Ezio Greggio a Striscia la Notizia… Si sarà trattato solo di un’uscita infelice? E che cosa avrà detto di preciso lo storico conduttore del tg satirico di casa Mediaset?

Striscia la Notizia: Ezio Greggio fa una battuta infelice su Achille Lauro che scatena le proteste dei telespettatori e dei fan dell’artista. Photo Credits: Kikapress

Striscia la Notizia: la battuta infelice su Achille Lauro

Andiamo con ordine. Durante la puntata di Striscia la Notizia del 21 febbraio, Ezio Greggio ha fatto una battuta su Achille Lauro, commentando la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest con la bandiera della Repubblica di San Marino.

“Achille Lauro ha vinto il festival di San Marino – ha esordito il conduttore all’inizio della puntata – Insomma, pur di partecipare all’Eurovision Lauro prima si è affidato a San Remo, poi a San Marino e pure, visto il personaggio, quello più adatto a lui sarebbe stato San Patrignano… e diciamolo!

La battuta a molti è parsa completamente fuori luogo ed inadeguata, anche perché oltre ad offendere lo stesso Achille Lauro va direttamente a colpire (e a fare dell’ironia) anche tutti coloro che si trovano veramente nella comunità di San Patrignano per combattere la loro tossicodipendenza.

Sul web, non manca chi ha bollato la battuta di Striscia su Achille Lauro come “oscena” e “squallida“, ma anche chi ha attaccato direttamente Ezio Greggio per averla pronunciata. Un vortice di proteste che non arriva soltanto dai fan dell’autore ed interprete di Me ne frego e Bam Bam Twist, ma che sembra essere in qualche modo trasversale.

E a voi? Come è sembrata la battuta di Ezio Greggio?

