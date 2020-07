Divertente gag con Stefano De Martino a Made in Sud che si sfoga contro chi scrive gossip sulla sua vita privata

I pettegolezzi sulla fine della storia tra Belen e Stefano De Martino sono entrati prepotentemente nelle gag dei comici di Made in Sud. Il conduttore napoletano si è spesso prestato a siparietti con i protagonisti dello show di Rai2, dimostrando una certa auto ironia. Anche nell’ultima puntata, l’ex ballerino di Amici non si è potuto sottrarre alle battute sulla sua vita privata e ha fatto di più: si è sfogato in maniera piuttosto colorita.

Stefano De Martino sbotta a Made in Sud

Sul palco del comic show di Rai2 è tempo delle Incaz*a News, “l’unico TG che dà sfogo alla notizia”. L’improbabile conduttore inizia parlando di Gossip: “Tutti vogliono sapere di più sulla vita sentimentale di Stefano De Martino” annuncia, per poi dare la parola all’ “incaz*atore personalizzato”. Quest’ultimo, inizia a sbraitare: “Basta con questa storia, noi non ce la facciamo più. I giornali pur di vendere scrivono qualsiasi cosa” si sfoga, annunciando l’ennesimo (finto) flirt dell’ex di Belen con la sconosciuta Cettina.

Ed è a questo punto che sulla scena irrompe Stefano De Martino nel ruolo di secondo incaz*atore: “E basta! Sono mesi che parlate e scrivete. Sono fidanzato o non sono fidanzato? Ma a voi che ve ne fot*e?!” sbotta con evidente trasporto che lo porta a fare persino il segno delle corna nei confronti dei suoi detrattori.

Il conduttore scompare dalla Rai?

Un siparietto davvero divertente che arriva dopo le numerose notizie di gossip che hanno riguardato il conduttore di Made in Sud. Dopo l’addio a Belen (consolata da Gianmaria Antinolfi), a Stefano De Martino sono stati attribuiti diversi flirt. Quello che ha fatto più discutere è quello con Alessia Marcuzzi, smentito però persino dalla modella argentina.

Intanto, Stefano si prepara al meritato relax. Dopo l’ultima puntata del comic show, presenterà il Festival di Castrocaro e poi andrà finalmente in ferie. Fino a quando? Non si sa, visto che nei palinsesti autunnali presentati dalla Rai nei giorni scorsi, il suo nome non è stato fatto.

Secondo quanto riporta Fanpage, sarebbe tramontata l’idea di registrate alcune puntate speciali di Made in Sud, mentre nei prossimi mesi non è prevista la messa in onda di Stasera tutto è possibile. Il programma è stato sospeso momentaneamente a causa delle restrizioni anti-Covid che renderebbero impossibile la realizzazione dello show.