Le Iene, ecco dov’è andato Stefano de Martino dopo il monologo: la stories mentre Belen conduceva l’ultima puntata

Stefano De Martino ha fatto sognare i fan con il monologo recitato a Le Iene. Ma perché è subito scappato via dal programma?

A Le Iene in molti hanno sognato per il ritorno di Stefano De Martino in tv dopo Amici 21, con la segreta speranza che fosse nel programma di Italia Uno per ufficializzare il suo ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Qualcosa però è andata storto e la presenza del ballerino ha deluso non poco le aspettative dei telespettatori. Cosa avrà mai combinato in diretta televisiva?

Le Iene: Stefano De Martino scappa via dopo il monologo

Andiamo con ordine. Ospite dell’ultima puntata de Le Iene, Stefano De Martino ha tenuto un monologo sull’importanza della normalità, indicandola come una strada verso la felicità più autentica e duratura. Fin qui nulla di particolare, se non fosse che al termine del (bellissimo) monologo ha subito lasciato il palco del programma.

La stessa Belen Rodriguez ha parlato di lui soltanto dopo e incalzata da Teo Mammucari, che le ha chiesto cosa abbia di speciale Stefano. “Non lo so, è molto simpatico“, ha risposto lei poco prima di scoppiare a ridere.

Ad ogni modo, molti fan immaginavano che Stefano De Martino fosse a Le Iene per ufficializzare in diretta nazionale il suo ritorno con la conduttrice del programma, rimanendo delusi quando è corso via.

Dov’è corso De Martino dopo il monologo nel programma di Italia Uno?

Molti si sono chiesti anche dove sia andato e la risposta è presto data: Stefano De Martino aveva un impegno. ‘Spiandolo’ nelle sue Instagram Stories scopriamo che, dopo Le Iene, il buon Stefano è corso al Teatro Arcimboldi a vedere lo spettacolo di Fiorello, dove ha concesso anche qualche foto ai suoi fan.

Insomma, Stefano non è rimasto a Le Iene perché aveva già un impegno. L’annuncio del suo ritorno con Belen Rodriguez è rimandato alla prossima stagione?

Photo Credits: Kikapress