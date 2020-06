Scambio sincero di gentilezze fra Stefano De Martino ed Amadeus: il primo ha ereditato "Stasera tutto è possibile" proprio da Amadeus ed ha voluto svelare un piccolo retroscena

Stefano De Martino ha partecipato all’ultima puntata de “I soliti ignoti”, in veste di concorrente vip: nella nuova versione post lockdown infatti non sono più persone comuni a partecipare al quiz per tentare di vincere il montepremi, ma personaggi famosi che giocano per devolvere il bottino in beneficenza.

Stefano De Martino I soliti ignoti, la confessione in diretta

De Martino ha quindi cercato di capire i mestieri delle identità che aveva di fronte (e il parente misterioso finale) per devolvere la maggior cifra possibile in beneficenza, ma prima di iniziare lo spettacolo ha voluto fare un ringraziamento speciale ad Amadeus.

Come molti ricorderanno, infatti, Stefano De Martino ha sostituito Amadeus alla conduzione di “Stasera tutto è possibile” su Rai2, stessa rete su cui sta per ripartire anche lo spettacolo comico “Made in sud”, che vede sempre De Martino alla conduzione con Fatima Trotta.

Il ballerino ha quindi voluto iniziare la puntata dicendo ad Amadeus: “Volevo ringraziarti pubblicamente. Mi hai mandato l’in bocca al lupo la sera prima del mio debutto a “Stasera tutto è possibile”, dove io subentravo dopo un’enorme eredità tua”. Amadeus, che non ha mai fatto mistero del suo legame con STEP e visibilmente emozionato, ha replicato: “Felice che sia tu a guidarla e ad averla ereditata. Siete stati bravi tutti, è una trasmissione che io amo molto”

Uno scambio di gentilezze che è apparso molto sincero al pubblico a casa e che da una parte testimonia l’umiltà di Stefano, che si è fatto apprezzare anche nelle vesti di conduttore tra mille scetticismi, e dall’altra la grande signorilità di Amadeus.

Al via la decima edizione di Made in Sud

Intanto stasera, martedì 16 giugno, Stefano De Martino e Fatima Trotta tornano in pista con Made in Sud, giunto alla sua decima edizione: insieme ai due conduttori ospiti fissi Biagio Izzo, Lello Arena e Sal Da Vinci, mentre ospite speciale della prima puntata sarà Enzo Avitabile.