Dopo la rottura con Belen Rodriguez, Stefano De Martino torna al timone di Made in Sud ed è subito record di ascolti

Dopo la crisi con Belen Rodriguez, Stefano De Martino torna in tv con Made in Sud e fa il pieno di ascolti. Al fianco di Fatima Trotta ha ripreso in mano il timone del comic show di Rai2 che nella serata del debutto della nuova stagione, martedì 16 giugno, ha segnato un vero e proprio record. Il programma è stato rivoluzionato, adattandosi alle disposizioni anti Covid-19, ma l’affiatato gruppo di lavoro è riuscito a conquistare, ancora una volta, la simpatia e l’affetto del pubblico.

Stefano De Martino, dopo la crisi con Belen Rodriguez si gode il successo

Da quando sono apparse sulla stampa e sul web le prime indiscrezioni su una crisi di coppia con Belen Rodriguez, Stefano De Martino ha voluto mantenere un grande riserbo sulla sua vita privata. Il conduttore si è concentrato sul lavoro e ha chiesto discrezione sulla sua famiglia.

Ritornare in tv con Made in Sud dopo il lockdown, d’altronde, era una bella scommessa: senza pubblico in studio e contenuti adattati alla drammatica emergenza sanitaria che stravolto le nostre vite.

Dopo la prima puntata, Stefano può dirsi più che soddisfatto. I telespettatori hanno dimostrato di aver apprezzato lo show e gli hanno regalato risultati straordinari.

I dati di ascolto di Made in Sud

Addirittura, l’esordio della nuova edizione del programma ha superato, in termini di gradimento, la prima puntata del 2019. Ben 2.121.000 i telespettatori che hanno puntato su Made in Sud martedì sera conquistando uno share del 9,9% di share. Numeri da record, che segnano il secondo miglior debutto di sempre in termini di share dal 2013.

Stefano si è confermato un vero showman completo: nello show non solo conduce, ma balla, canta, intrattiene. Ha instaurato una evidente complicità con tutti gli altri protagonisti e contribuisce alla narrazione comica dell’intero programma.

Esilarante la gag con Biagio Izzo, ad esempio, che ‘invidioso’ del successo di Stefano, prova a dimostrarne il decadimento fisico. “È malato, portatelo via” ha esclamato durante uno dei numero proposti, sperando di prenderne il posto.

Invece, nella realtà, Stefano De Martino sta benone e, nonostante le vicissitudini amorose con Belen Rodriguez, sembra proprio in gran forma.