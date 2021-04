Intervistata su Radio Radio, Stefania Orlando ha parlato di alcuni progetti di musica e tv che la vedrebbero coinvolta senza però scendere troppo nei particolari: la Queen, dopo il GF VIP, ha saputo conquistarsi una grande fetta di pubblico grazie alle sue stilettate, tanto da essere diventata, insieme a Zorzi, uno dei personaggi più richiesti e chiacchierati.

Attualmente la showgirl e conduttrice è impegnata con ‘Babilonia’, ma il piccolo schermo resta l’altra sua grande passione e da qualche giorno il suo nome è stato avvicinato a Temptation Island: quanto è reale la sua partecipazione, insieme al marito Simone Gianlorenzi, al reality dei sentimenti?

La risposta non è tardata ad arrivare:

“In merito ai rumor su Temptation Island avevo letto e avevo anche risposto. Ci sono coppie che non sono sposate? Non lo sapevo. Però scusa a Tempation Island non ci vanno le coppie che credono di dover risolvere delle cose? Sennò che ci vanno a fare? Non lo so, a noi non ci ha chiamato nessuno”.