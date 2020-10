Nuovo scontro tra Nicola Porro e il professor Galli a Stasera Italia: i due ospiti litigano e il giornalista interrompe il collegamento

Volano parole grosse tra Nicola Porro e Massimo Galli a Stasera Italia. Il giornalista e il direttore del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano sono in collegamento con Barbara Palombelli per parlare di coronavirus. Le posizioni dei due ospiti sono in netto contrasto e alla fine Porro va via.

LEGGI ANCHE: — La strana situazione in Cina sul COVID: com’è possibile che non ci sia più? Le foto parlano chiaro: cosa è emerso

Stasera Italia, scontro tra Nicola Porro e Massimo Galli

La discussione parte dal dato degli ultimi contagi in Italia, che ieri sono saliti a 3.678, mille in più rispetto al giorno precedente. Un andamento che preoccupa il governo, anche se per ora un nuovo lockdown sembra essere escluso.

Nicola Porro, durante il suo intervento a Stasera Italia, pone una domanda al professor Galli:

“Mi sa dire quanti dei 3678 positivi di oggi, quale è il numero di quelli veramente malati, quanti sono debolmente positivi o positivi. Ieri il professor Bassetti mi ha detto che il 94% di costoro sono debolmente positivi o addirittura asintomatici”.

Galli definisce una balla quanto riferito dal collega, “perché non è in grado di saperlo”. Parole che mandano su tutte le furie il giornalista, che tra l’altro ha sperimentato sulla sua pelle la malattia.

Thread Nicola Porro (eccezionale)

pone garbatamente una semplice domanda a Galli.

(osservare la reazione)#staseraitalia 1/3 pic.twitter.com/inpjbiqp35 — Francesco Mereu (@fracchio_) October 7, 2020

Porro interrompe il collegamento

Il botta e risposta tra Galli e Nicola Porro a Stasera Italia continua. “Basterebbe che lei si facesse un giro in questo momento nel mio reparto e si renderebbe conto di come sta buttando la situazione. Non scherziamo” ribadisce il medico. Ma di fronte alla richiesta del giornalista di conoscere il numero di pazienti di ricoverati, si rifiuta di fornire dati.

La situazione esplode. Il professore bolla come farneticazioni le dichiarazioni del suo interlocutore ed entrambi minacciano di andare via. Alla fine, a interrompere il collegamento, visibilmente agitato, è Porro.