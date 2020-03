Terzo appuntamento per il serale di Amici su Canale 5 venerdì 13 marzo: Maria De Filippi rinvia l'uscita dei dischi dei cantanti

Venerdì 13 marzo torna il serale di Amici in prima serata su Canale 5. Il talent show di Maria De Filippi va in onda senza pubblico in studio, in osservanza alle recenti misure del governo sul contenimento del coronavirus. Ma la conduttrice ha preso anche un’altra importante decisione, che riguarda l’uscita dei dischi dei cantanti del programma, per tutelare la salute dei fan.

Su Canale 5 il serale di Amici ai tempi del coronavirus

L’imperativo per tutti gli italiani in questa fase emergenziale è di restare a casa. Come ribadito più volte dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte – che ha fatto commuovere Barbara D’Urso – bisogna evitare gli spostamenti, limitandoli allo stretto necessario.

LEGGI ANCHE: — ‘Blastato dai professori’, concorrente eliminato da Amici si sfoga sui social

Così Maria De Filippi ha deciso di posticipare la data dell’uscita degli album dei 4 cantanti in gara, giunti al serale di Amici. I dischi saranno disponibili online dal 20 marzo prossimo, ma per acquistarli in negozio bisognerà aspettare la fine dell’emergenza.

La scelta era mirata a tutelare i fan dei giovani artisti che, uscendo per comprare l’album del cantante preferito, avrebbero potuto esporsi al contagio. Ora però è dettata anche dalle ultime disposizioni del governo che ha di fatto chiuso tutte le attività commerciali che non vendono beni di prima necessità.

Gli album dei cantanti

Gli allievi di canto attualmente in gara al serale di Amici sono Gaia, Giulia, Nyv e Jacopo. Ognuno di loro attendeva l’uscita del proprio disco con impazienza perché significava l’esordio nel mondo della musica. Per ora dovranno accontentarsi della diffusione online dei loro dischi, aspettando tempi migliori per la loro consacrazione ufficiale come artisti.

Venerdì 20 marzo, i quattro allievi, pubblicano contemporaneamente in digitale i loro lavori discografici. Genesi è il disco di Gaia, Low Profile quello di Nyv e Colori è il disco di Jacopo. Il titolo dell’album di Giulia, invece, è ancora definire.