Grandi novità per la nuova edizione del serale di Amici che prende il via venerdì 28 febbraio in prima serata su Canale 5. Ecco gli ospiti attesi in studio

Da venerdì 28 febbraio alle 21.30 su Canale 5 parte l’attesissimo serale di Amici di Maria De Filippi. Il talent show prevede una serie di novità – non tutte gradite dai fan – sia nel cast che nelle modalità di gara tra gli allievi della scuola più famosa d’Italia. Grandi ospiti già dalla prima puntata.

Torna il serale di Amici su Canale 5

Non più al sabato, perché C’è Posta per Te va ancora in onda, ma al venerdì. Questo, però, non è l’unico cambiamento che riguarda la nuova edizione di Amici in prima serata.

LEGGI ANCHE: — Succederà alla prima puntata del serale: cosa è stato deciso in merito al coronavirus. Cosa vedremo in studio

Intanto, non ci saranno più le squadre Blu e Bianca ma i concorrenti arrivati al serale saranno protagonisti di sfide dirette, l’uno contro l’altro. In gara vedremo Nyv, Giulia, Gaia, Jacopo, Francesco e Martina per la categoria canto, e Valentin, Nicolai, Javier e Talisa nella categoria della danza.

Il primo classificato di ogni serata andrà di diritto alla puntata successiva, mentre l’ultimo in classifica sarà eliminato. Nove le puntata previste, sei delle quali dedicate alla sfida tra ragazzi in gara. Gli ultimi tre appuntamenti, invece, faranno spazio ad Amici All Star, uno spettacolare show in cui rivedremo alcuni allievi delle passate edizioni, più Michele Bravi.

La giuria e gli ospiti della prima puntata

Nuovi innesti anche nella giuria. In studio, ritroveremo un’amica di Maria e del programma, Loredana Bertè. Ad affiancarla nella difficile attività di valutazione dei concorrenti ci saranno Gabry Ponte e Vanessa Incontrada, amatissima dal pubblico.

Previste anche la partecipazione straordinaria di Tommaso Paradiso, ex cantante dei The Giornalisti, e le incursioni comiche di Loredana Littizzetto che interverrà telefonicamente durante le puntate.

Non mancheranno gli ospiti che saranno di grande richiamo fin dalla prima puntata: venerdì sera, duetteranno con i ragazzi Ghali, Alessandra Amoroso, Emma, J-Ax e Ermal Meta.

In studio anche le Sardine, che porteranno al giovane pubblico di Amici il loro messaggio contro l’odio.