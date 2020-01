Sconosciuti in cerca dell’anima gemella pronti a mettersi in gioco partecipando a Primo Appuntamento. Il fortunato programma per cuori solitari condotto da Flavio Montrucchio torna in prima serata da martedì 7 gennaio. Nuove storie d’amore nasceranno davanti a una romantica cena?

Primo Appuntamento torna su Real Time

Il conduttore torinese ci farà compagnia con Primo Appuntamento per ben 20 puntate, il doppio della scorsa stagione, che è stata particolarmente apprezzata dai telespettatori.

LEGGI ANCHE: — Ecco cosa andrà in onda su Canale 5, New Amsterdam 2: anticipazioni sulle nuove puntate

“L’anno scorso abbiamo avuto il 45% in più di spettatori e così abbiamo raddoppiato per ringraziare il nostro pubblico” ha dichiarato Flavio in una intervista a Telesette.

Il dating show firmato Discovery ha avuto un gratificante successo, che inorgoglisce l’ex protagonista di fortunate fiction. “A riempirmi di gioia sono le tante richieste che mi arrivano sui miei social network per sapere come partecipare al programma” ha aggiunto il marito di Alessia Mancini.

Tanti impegni per Flavio Montrucchio

Primo Appuntamento non è l’unico programma che Flavio Montrucchio condurrà su Real Time. Dallo scorso 3 gennaio, infatti, è anche al timone di Bake Off Italia All Stars Battle, che andrà in onda per tre venerdì consecutivi.

“Considero la conduzione di Bake Off Italia All Stars Battle una sorta di premio da parte della rete per cui lavoro (…) Cercherò di portarci tutto me stesso in questa nuova avventura, sarà una gara brillante” ha detto sempre a Telesette.

Il 2020, dunque, inizia all’insegna delle gratificazioni e del lavoro per il conduttore, che ha dimostrato di saper conquistare il pubblico con la sua spontaneità e la sua simpatia.