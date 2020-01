Serata divertente quella di lunedì 13 gennaio su Canale 5 che propone la commedia Poveri ma ricchissimi con Christian De Sica. Il film, record di incassi, è il secondo capitolo di Poveri ma ricchi, diretto sempre da Fausto Brizzi.

Poveri ma ricchissimi, la trama

Protagonista di Poveri ma ricchissimi è ancora una volta la simpatica famiglia Tucci che, ritornata povera, si riscopre nuovamente benestante grazie a Kevi e al maggiordomo Gustavo.

LEGGI ANCHE: — Christian De Sica sul palco di Sanremo 2020: ecco cosa farà insieme ad Amadeus

Valutata l’idea di investire i soldi in una friggitoria, Tamara propone di far diventare Torresecca uno Stato indipendente dall’Italia, in modo da non dover pagare le tasse. Il progetto funziona: il paesino ottiene la sua autonomia, abbandona l’Euro e ritorna alla vecchia Lira.

Per i nostri protagonisti, tutto sembra andare per il meglio, quando nuovi avvenimenti si susseguono nella vita familiare: nuovi amori, presunti figli che sbucano dal passato e altri esilaranti colpi di scena.

Dopo rocambolesche situazioni, Torresecca tornerà a far parte dell’Italia e i Tucci si dedicheranno all’arte culinaria dei supplì, inaugurando un fast food.

Cast e curiosità

Il film è diretto da Fausto Brizzi ed è uscito nelle sale cinematografiche il 14 dicembre 2017, rivelandosi un vero successo. Poveri ma ricchissimi fu infatti la pellicola più vista nel giorno di Natale di quell’anno, superando persino Star Wars: gli utlimi Jedi.

Nel cast, oltre al già citato Christian De Sica, re dei cinepanettoni all’italiana, compaiono anche Enrico Brignano, Lucia Ocone, Anna Mazzamauro e Lodovica Comello.

Il film vanta la colonna sonora di Matteo Cantaluppi e Tommaso Paradiso, ex cantante dei TheGiornalisti.