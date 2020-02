Stasera in tv, Pechino Express su Rai2: cosa accadrà nella prima puntata

Da martedì 11 febbraio torna su Rai 2 Pechino Express: ecco le dieci coppie in gara che si mettono in gioco nell'adventure game

7mila chilometri percorsi, 37 giorni di viaggio e 10 coppie in sfida l’una contro l’altra. Sono alcuni numeri dell’ottava edizione di Pechino Express. Costantino della Gherardesca torna al timone dell’adventure game per uno show on the road dalla Thailandia fino in Corea del Sud, passando dalla Cina. La prima puntata dell’atteso programma va in onda martedì 11 febbraio in prima serata su Rai 2.

Rai 2, torna Pechino Express

Registrato lo scorso autunno, Pechino Express ci farà scoprire le stagioni dell’Oriente: dall’estate della Thailandia, alla primavera della Cina per arrivare all’inverno della Corea del Sud. Tante le avventure e le prove cui sono chiamati i 20 concorrenti suddivisi in coppie da due che partecipano al programma.

Da martedì 11 febbraio, per un totale di 10 puntate, potremo vedere la sfida che ha impegnato le coppie in gara, alle prese come sempre con la ricerca di un mezzo di trasporto per spostarsi da un luogo all’altro e di un tetto sotto il quale passare la notte.

Particolarmente variegati gli abbinamenti di quest’anno che prevede un cast davvero eterogeneo.

Le coppie in gara

A mettersi in gioco, con se stessi soprattutto, troveremo molti personaggi del mondo dello spettacolo. Nicole Rossi e Jennifer Poni sono le Collegiali, Asia Argento e Vera Gemma si presentano come le Figlie d’Arte, Soleil Sorge e Wendy Kay concorrono come Mamma e Figlia.

In gara anche i Gladiatori Max Giusti e Marco Mazzocchi, i Guaglioni Gennaro Lillio e Luciano Punzo, gli Inseparabili Valerio e Fabrizio Salvatori, ossia i Twotwins. Pronte anche le coppie composte da Marco Berry e Ludovica Marchisio che partecipano come Padre e Figlia, da Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi come i Wedding Planner, dalle Top Ema Kovac e Dayane Mello. Infine il duo comico I Soldi Spicci formato da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa è in gara come i Palermitani.

La prima puntata

Il viaggio di Pechino Express parte al largo di Ko Phra Thong nota come l’Isola del Buddha d’oro. La prima puntata prevede un percorso di 277 chilometri fino a Surat Thani. Le coppie attraverseranno la foresta vergine di Khao Sok e faranno tappa nel Thamma Park, dove si svolgerà la prima prova immunità.

Come da tradizione, i viaggiatori conosceranno solo alla fine del percorso l’ordine di arrivo alla meta: le ultime due coppie potrebbero essere a rischio eliminazione. Le sorti degli ultimi due classificati dipendono dalla decisione dei vincitori della prova immunità che decideranno chi salvare e dalla fatidica busta nera: questa prima tappa sarà eliminatoria?