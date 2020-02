Stasera in tv, Pechino Express anticipazioni: chi è primo rischia grosso

Anticipazioni Pechino Express: ecco cosa accadrà nella seconda puntata in onda martedì 18 febbraio in prima serata su Rai 2

9 coppie rimaste in gioco nella seconda puntata di Pechino Express in onda martedì 18 febbraio in prima serata su Rai 2. Il crudele Costantino della Gherardesca continua ad accompagnare il pubblico nel viaggio dei concorrenti nell’adventure game più seguito della televisione italiana. Ecco le anticipazioni di questo nuovo appuntamento di Pechino Express.

Anticipazioni Pechino Express, l’itinerario della seconda puntata

Il viaggio attraverso Le stagioni dell’Oriente è appena iniziato, ma i viaggiatori sono già alle prese con sfide che mettono a dura prova la loro resistenza fisica e psicologica.

L’itinerario della seconda puntata di Pechino Express, stando alle anticipazioni, prosegue ancora in Thailandia, prima tappa dello straordinario viaggio on the road. I concorrenti partiranno da Surat Thani e percorreranno ben 486 chilometri fino Hua Hin. Prima, però, passeranno per Wat Khao Chong Kaeo, tempio buddista noto per le scimmie selvatiche che dimorano sulle sue scale.

Il viaggio riserva sorprese e colpi di scena: non sempre chi arriva primo a una tappa riuscirà poi a mantenere la posizione. Lo sanno bene Le Top, che dopo aver conquistato un vantaggio sugli altri concorrenti, hanno avuto difficoltà a trovare un passaggio, venendo superate da gran parte delle altre coppie.

Le coppie rimaste in gara

Nella prima puntata dello show, si è consumata già la prima eliminazione: hanno abbandonato il programma Marco Berry e Ludovica Marchisio, che partecipavano come Padre e Figlia. I due hanno molto faticato a viaggiare insieme e non sono mancate forti discussioni.

In gara restano dunque 9 coppie, più agguerrite che mai. Ai nastri di partenza, pronti a ripartire troviamo quindi le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), le Figlie d’Arte (Asia Argento e Vera Gemma), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi) e i Guaglioni (Gennaro Lillio e Luciano Punzo).

Determinati anche gli Inseparabili (Valerio e Fabrizio Salvatori, ossia i Twotwins), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), i Palermitani (il duo comico I Soldi Spicci formato da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello), i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).

Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana in termini di ascolto con 1.936.000 spettatori pari al 9,2 di share che sui social con oltre 320 mila interazioni, Pechino Express confermerà il successo della prima puntata?