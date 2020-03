Stasera in TV, Pechino Express anticipazioni: cosa succederá nella prossima puntata

Tutto è pronto per la settima tappa di Pechino Express: ecco le anticipazioni della prossima puntata del travel reality di Rai Due!

Tutto pronto per la settima tappa di Pechino Express, il travel reality di Rai Due condotto da Costantino Della Gherardesca: ma cosa succederà nella prossima puntata? Ecco le anticipazioni di ciò che vedremo in prima serata!

Pechino Express: cosa accadrà nella prossima puntata?

Andiamo con ordine. La settima tappa di Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente andrà in onda su Rai 2 martedì 24 marzo alle 21.20.

I nostri viaggiatori si trovano ancora in Cina: il nuovo viaggio parte da da Xijiangyuan, nella regione dello Guangxi. Si tratta di una bellissima terra, una provincia autonoma composta da tanti piccoli villaggi abitati da pescatori e agricoltori. Poi, le coppie tenteranno di raggiungere la città di Wuzhou, attraversando Yangshouo e percorreranno ben 384 chilometri per arrivare alla meta.

Solo cinque le coppie rimaste in gara: chi sarà eliminato?

In gara sono rimaste soltanto cinque coppie: i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).

Cosa succederà a tutte loro? Scoppieranno definitivamente o continueranno a vivere questa avventura in maniera affiatata? Stando ai filmati circolati, vedremo ancora litigi tra Soleil e sua mamma Wendy e soprattutto, tra le prove che vedremo affrontare ai nostri adorati viaggiatori, ce ne sarà probabilmente una nella quale dovranno provare a improvvisarsi come camerieri in un ristorante… Non certo la vacanza ideale! Ma a questo ci siamo abituati…

Per scoprire cosa accadrà ci toccherà aspettare ancora un po’, ma siamo certi che la prossima puntata di Pechino Express sarà spettacolare come i meravigliosi paesaggi della Cina che i nostri concorrenti stanno attraversando, in attesa di approdare in Corea del Sud!

Foto: Ufficio Stampa Rai