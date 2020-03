Stasera in tv, Pechino Express anticipazioni: i gladiatori litigano? ‘Ti viene voglia di tornare a casa’

Le anticipazioni di Pechino Express, stasera in tv: i Gladiatori, Max Giusti e Marco Mazzocchi litigano? Ecco che cosa succederà nella quinta puntata

Pechino Express entra nel vivo, con i concorrenti arrivati sul punto di fare la loro prima tappa in Cina dopo aver trascorso in Thailandia le prime quattro puntate, ma quali sono le anticipazioni del programma? Cosa succederà alle sei coppie rimaste in gioco?

LEGGI ANCHE: — Nella prossima puntata Soleil piange a dirotto: cosa le succederà

Anticipazioni Pechino Express: i Gladiatori litigano?

Stando alle prime anticipazioni spuntate a riguardo, nella puntata di Pechino Express che andrà in onda martedì 10 marzo 2020 su Rai Due ci saranno alcune succose novità riguardanti il team dei Gladiatori.

Max Giusti e Marco Mazzocchi potrebbero infatti finire per litigare di brutto durante la prossima tappa del travel reality di Rai Due, come si vede in un filmato diffuso prima della puntata…

Nel video, si notano chiaramente i due mentre discutono animatamente, con un Max Giusti abbastanza alterato intento a gridare contro Mazzocchi, fermatosi un attimo. L’attore, in particolare, urla al compagno di viaggio un “Ho capito, ho capito! Te devi calma’!”

Subito dopo, però, è lo stesso Mazzocchi a rivelare alle telecamere uno stanco “Ti viene davvero voglia di tornare a casa”.

Costantino Della Gherardesca non smentisce il litigio

Tutti elementi che fanno pensare che tra i due Gladiatori ci sia maretta anche se il conduttore del programma, Costantino Della Gherardesca, non conferma né smentisce, ma con le sue parole sembra suggerire che qualcosa bolle in pentola.

“Martedì alle 21:20 su Rai Due, Pechino Express ripartirà dalla Cina – ha scritto su Twitter – vedrete dei luoghi televisivamente inediti, alcuni dei più belli del mondo. Vi consiglio di non perdere la puntata perché cominceranno a emergere nuove strategie e rivalità”.

Insomma, le anticipazioni suggeriscono che nella prossima puntata di Pechino Express i Gladiatori potrebbero litigare di brutto… pronti a metterci la mano sul fuoco? Voi come la pensate?

Foto: Ufficio Stampa Rai