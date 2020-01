Stasera in tv, New Amsterdam 2: anticipazioni ultima puntata

Martedì 28 gennaio in prima serata su Canale 5 vanno in onda gli ultimi tre episodi di New Amsterdam 2: ecco le anticipazioni

Cala – momentaneamente – il sipario su New Amsterdam 2, la fortunata serie tv in onda in prima serata su Canale 5. Martedì 28 gennaio andranno in onda gli ultimi tre episodi del medical drama che sta appassionando milioni di telespettatori. Ecco qualche anticipazione di ciò che vedremo in onda.

Su Canale 5 ultimo appuntamento con New Amsterdam 2

Gli ultimi tre episodi di New Amsterdam 2 sono il settimo, l’ottavo e il nono, intitolati rispettivamente Bravi Soldati, Segui il tuo cuore e L’isola. In questo appuntamento di fine stagione, non mancheranno le sorprese e i colpi di scena.

LEGGI ANCHE — New Amsterdam 3, cosa accadrà nella prossima stagione

La serata inizierà con la difficile storia di Nathan, giovane reduce dall’Afghanistan che sarà inviato da Kapoor nel gruppo di supporto di Iggy. Intanto, il Dottor Floyd Reynolds, interpretato da Jocko Sims, è alle prese con una paziente malata di leucemia con una storia familiare molto difficile alle spalle.

Gli ultimi episodi

Nell’ottavo episodio, la dottoressa Helen Sharpe (Freema Agyeman) prende in cura una paziente oncologica difficile da trattare: non sopportando i dolori, scapperà dall’ospedale e si rifugerà in un hotel abbandonato dove si inietterà eroina.

Infine, nel nono e ultimo episodio della stagione, in ospedale arriva un paziente proveniente dal carcere femminile di Rikers Island. A seguito di ciò, Max Goodwin (Ryan Eggold) deciderà di eseguire dei controlli su tutte le detenute della struttura penitenziaria, facendosi aiutare dalla sua equipe.

Le storie di New Amsterdam 2 danno così appuntamento alla prossima stagione: i fan non aspettano altro.