Lunedì 30 marzo in prima serata su Canale 5 si ride con Matrimonio a Parigi, divertente commedia con Massimo Boldi e Rocco Siffredi

Un cast di grandi comici e simpatiche guest star per il film che Canale 5 trasmette lunedì 30 marzo in prima serata. Sulla rete ammiraglia di Mediaset si ride con la divertente commedia Matrimonio a Parigi, di Claudio Risi, di cui vi raccontiamo trama e curiosità.

Matrimonio a Parigi, curiosità

La pellicola è datata 2011 ed è la quinta che porta sul grande schermo Massimo Boldi senza Christian De Sica. Come noto, i due attori, dopo anni di cinepanettoni insieme, hanno avuto una lite che li ha separati al Cinema e nella vita privata. A distanza di 13 anni dalla loro separazione artistica, Boldi e De Sica sono poi tornati nuovamente a lavorare nello stesso film nel 2018 diretto dallo stesso De Sica, dal titolo emblematico: Amici come prima.

LEGGI ANCHE: — Che fine ha fatto Anna Maria Barbera? Quel brutto momento passato e l’attrice sembra irriconoscibile: ecco la sua ultima apparizione tv

Il film conferma d’altra parte la collaborazione artistica tra Boldi e Risi che vantano una serie di fortunati successi cinematografici: il regista ha diretto l’attore in film e serie tv molto amate dal pubblico, come Matrimonio alle Bahamas e Un ciclone in famiglia.

Tra le curiosità di Matrimonio a Parigi, non può passare inosservata una insolita presenza nel cast: tra gli attori del film figura anche Rocco Siffredi, che interpreta uno stilista omosessuale. Davanti alla macchina da presa, anche l’ex gieffina Raffaella Fico e l’ex allieva di Amici, Diana Del Bufalo.

Nel cast, oltre agli attori già citati, ci sono anche altri grandi nomi come Enzo Salvi, Paola Minaccioni, Anna Maria Barbera, Biagio Izzo, Massimo Ceccherini, Emanuele Bosi.

La trama del film

Il film, come suggerisce il titolo, è ambientato a Parigi. Qui si svolge la storia che vede come protagonisti due uomini molto diversi tra loro.

Da una parte c’è Lorenzo, imprenditore milanese abituato a evadere il fisco. Dall’altra, abbiamo Gennaro, integerrimo ufficiale della Guardia di Finanza che si imbatterà in Lorenzo e la sua famiglia.

I figli dei nostri protagonisti, Mirko e Natalina, studiano a Parigi, dove i genitori di entrambi si recheranno, in occasione della consegna dei diplomi. Qui scopriranno che tra i due ragazzi è nato l’amore.

Una storia romantica che non mancherà di regalare imprevisti e spassosissime gag.