Stasera in TV, Masterchef: ecco cosa accadrà nella puntata finale

Masterchef verso la finale: 7 concorrenti si contendono la vittoria nella decima puntata. Ecco cosa accadrà e chi arriverà a trovarli

Sono 7 i cuochi amatoriali rimasti in gioco a Masterchef che si accingono a contendersi la finale e la vittoria della nona edizione del cooking show. La decima puntata della fortunata trasmissione in onda giovedì 20 febbraio in prima serata su Sky Uno promette colpi scena e un ospite d’eccezione.

Masterchef, verso la finale

Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli si apprestano a giudicare i concorrenti che, arrivati a questo punto della gara, sperano di conquistare la vittoria.

Dopo la doppia eliminazione di Vincenzo e Giulia nella scorsa puntata, in questo nuovo appuntamento vedremo all’opera i 7 cuochi amatoriali sopravvissuti fino ad ora.

Tre come sempre le prove anche se questa volta non dovrebbe essere prevista quella in esterna ma dovrebbe tornare il temuto Skill Test.

L’ospite della puntata

A far visita ai concorrenti in questa puntata di Masterchef ci sarà un ospite d’eccellenza: all’Invention Test sarà infatti protagonista Jeremy Chan.

Gli aspiranti cuochi dovranno cimentarsi ai fornelli seguendo la filosofia del giovane chef stellato che si basa sulla contaminazione culturale.

Questo nuovo appuntamento si preannuncia ricco di sorprese e colpi di scena: come annunciato nelle anticipazione social sarà una puntata da allarme rosso!