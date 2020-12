Sabato 2 Gennaio in prima serata su Canale 5 va in onda La vita è bella di Roberto Benigni, che in 2 scene rende omaggio a Massimo Troisi

Sono davvero poche le persone che non hanno mai visto La vita è bella, straordinario film di [vip id=”7564″]Roberto Benigni[/vip] che sabato 2 Gennaio Canale 5 propone in prima serata. Una storia drammatica e divertente, tra le pellicole più amate del regista e attore toscano, che ha voluto anche omaggiare l’amico Massimo Troisi in più di una scena.

La vita è bella, la trama

Anche chi non ha avuto ancora la fortuna di vedere La vita è bella, uscito nel 1997, ne conosce certamente la trama. Ambientato durante la seconda Guerra Mondiale, il film racconta la deportazione di una famiglia ebrea.

Guido Orefice, sua moglie Dora – interpretata da Nicoletta Braschi – e il figlio Giosuè vivranno il dramma dei campi di concentramento, ma l’uomo dall’indole scherzosa farà di tutto per far credere al bambino che si tratti di un gioco a premi. In palio c’è un bellissimo carro armato.

L’omaggio a Massimo Troisi

Ne La vita è bella, Benigni ha inserito diversi richiami ad altri film di successo, omaggiando anche il compianto Massimo Troisi, con il quale aveva lavorato.

In una scena, il protagonista sta assistendo a uno spettacolo a teatro. In sala, ma distante da lui, c’è anche la maestra di cui è innamorato. Guardandola con occhi pieni di amore, inizia a sussurrare: “Voltati, voltati”, nella speranza che la donna si giri e rivolga lo sguardo verso di lui.

L’episodio riporta alla mente Ricomincio da tre, celebre film in cui è protagonista proprio l’attore di San Giorgio a Cremano. In una scena, infatti, si vede il compianto Troisi che cerca di spostare un vaso con il pensiero. “Vieni, vieni, vieni” sembra quasi supplicarlo.

Non solo: anche la corsa che Guido fa intorno al quartiere per spuntare ‘per caso’ davanti alla maestra è ispirata a quella che Geatano compie in Ricomincio da tre per incontrare la bella Marta.

