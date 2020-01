Stasera in tv, La pupa e il secchione su Italia 1: ecco la nuova coppia che entrerà

Una nuova coppia è pronta a fare il suo ingresso a La Pupa e il Secchione e Viceversa: ecco di chi si tratta. Terza puntata ricca di ospiti

Illustri ospiti e due nuovi protagonisti pronti a fare il loro ingresso nello show. Si preannuncia carica di sorprese la nuova puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa in onda martedì 21 gennaio in prima serata su Italia 1. Un terzo appuntamento come sempre condotto da Paolo Ruffini con Francesca Cipriani che gli amanti del trash non possono davvero perdere.

La Pupa e il Secchione e Viceversa, anticipazioni

Come accaduto la scorsa settimana, anche in questa terza puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa ci sarà il temuto Ripensamento. Le coppie si ricomporranno e non mancheranno tensioni e malumori.

Esilaranti le prove in cui sono chiamati a sfidarsi i concorrenti dello show, a partire dalla Prova TG che coinvolgerà come ospite d’eccezione Giampiero Mughini. Le coppie in gara dovranno affrontare anche la Prova Fattoria, che si svolgerà in esterna sotto la supervisione del contadino Manolo Romaniello.

Giulia Salemi sarà invece madrina della Prova Body Painting, mentre per il celebre Bagno di Cultura, a giudicare la performance sarà Barbara Alberti, attualmente reclusa nella casa del GF Vip. Tra gli ospiti anche Christian Fregoni, il bagnino-campione di Caduta Libera, e la Maestra Flavia, già conosciuta dai concorrenti nella prima puntata.

Arriva una nuova coppia

Ma la vera novità della terza puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa è l’ingresso di una nuova coppia. Si tratta della secchiona Sandra Maestri e del bel Marco Sarra.

Agronoma, 34 anni, Sandra arriva da Codigoro, in provincia di Ferrara. È laureata in scienze ambientali, conosce 5 lingue straniere e nutre una passione sfrenata per la geologia e l’ambiente. “Per lei la cultura è il passaporto per girare in tutto il mondo, mentre l’ignoranza è una malattia pericolosa” fanno sapere gli autori del programma.

Marco ha 26 anni, fa il modello e viene da Novara. Nel 2018 porta a casa il titolo di “The Best Model of The World” ma il suo sogno è recitare e, ambizioso com’è, spera di farcela a sfondare nel mondo del cinema. Gli autori svelano: “Molto attento alla cura del suo corpo e, soprattutto, dei suoi capelli che ritiene un suo punto di forza (e guai a scompigliarglieli)”.