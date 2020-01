Stasera in tv, La pupa e il secchione su Italia 1: anticipazioni seconda puntata

È partito col botto e spera di replicare il successo della prima puntata: martedì 14 gennaio su Italia 1 torna La Pupa e il Secchione condotto da Paolo Ruffini con Francesca Cipriani. Anche in questo nuovo appuntamento ci saranno ospiti, sorprese e colpi di scena.

La Pupa e il Secchione su Italia 1, ospiti e novità

La seconda puntata de La Pupa e il Secchione si aprirà con Il Ripensamento. Alcune delle coppie formatesi la scorsa settimana si scioglieranno ma l’operazione di riposizionamento non sarà indolore. La scelta di ricomporre gli abbinamenti, infatti, causerà qualche malumore e qualcuno si abbandonerà alle lacrime.

Non mancheranno gli ospiti, che saranno coinvolti anche nelle prove a cui saranno sottoposti i concorrenti dello show. Tra questi: Giorgio Mastrota, Michele Mirabella e Alessandra Mussolini.

Le prove della seconda puntata

Esilaranti come sempre le sfide con cui le coppie saranno chiamate a misurarsi anche in questa seconda puntata de La Pupa e il Secchione. Da non perdere la Prova Materassi, in cui i concorrenti si trasformeranno in televenditori e saranno giudicati dal re delle televendite, Giorgio Mastrota.

Michele Mirabella valuterà invece i ragazzi nella Prova Anatomia, mentre la prova Bagno di cultura vedrà come severa esaminatrice Alessandra Mussolini. Infine, si preannuncia esilarante la Prova Burlesque: le coppie saranno aiutate a prepararsi dalla ballerina e attrice Aurora Staltieri e giudicati da un gruppo di anziani.

Il programma sarà in onda anche in contemporanea su Mediaset Play, dove poco prima dell’inizio della puntata, sarà trasmesso Adoro! il nuovo format esclusivo di Mediaset Play. Tommaso Zorzi e Giulia Salemi commenteranno insieme a tanti ospiti i momenti migliori dello show.