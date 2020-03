Stasera in tv, Juventus-Milan su Rai1: le probabili formazioni

Mercoledì 4 marzo in prima serata su Rai 1 la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juve e Milan: la partita si gioca a porte aperte.

Il grande Calcio torna in prima serata su Rai 1 con la semifinale di ritorno di Coppa Italia Juventus-Milan in onda mercoledì 4 marzo a partire dalle 20.35, subito dopo il TG1. La partita si giocherà a porte aperte con alcune limitazioni in seguito all’emergenza coronavirus. Ecco le probabili formazioni.

Su Rai 1 Juventus-Milan: partita a porte aperte

Juventus e Milan tornano in campo all’Allianz Stadium per il ritorno della prima semifinale di Coppa Italia. Dopo il pareggio 1-1 di San Siro, le due squadre si affrontano in una partita che si gioca in un momento particolare per il Paese.

LEGGI ANCHE: — Il virologo Burioni preoccupato per la partita Juve-Milan a porte aperte: ecco cosa si rischia

L’incontro, a differenza di quanto era trapelato, si disputerà a porte aperte, sebbene l’ingresso allo stadio sarà vietato ai residenti in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Le tre regioni, infatti, sono quelle con il maggior numero di contagiati da coronavirus. Per lo stesso motivo non potranno accedere neanche i tifosi provenienti dalle province di Savona e di Pesaro-Urbino.

La partita sarà arbitrata da Gianluca Rocchi di Firenze, mentre la telecronaca Rai è affidata a Stefano Bizzotto e Antonio Di Gennaro, con interviste ed interventi da bordo campo di Aurelio Capaldi e Andrea Riscassi.

Le probabili formazioni

È dal 1985 che i rossoneri non vincono una partita di Coppa Italia contro la Juventus, mentre la società di Torino ha battuto il Milan 8 volte.

Ma quali saranno le formazioni in campo per Juventus-Milan? Maurizio Sarri sarebbe pronto a schierare il suo 4-3-3 con Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Dybala. In porta, Buffon, nonostante il mal di schiena degli ultimi giorni.

Stefano Pioli dovrebbe proporre il suo 4-2-3-1 con Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessiè, Bennacer; Paquetà, Calhanoglu, Rebic; Leao.