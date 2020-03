Stasera in tv, GF Vip su Canale 5: l’addio della serata. Cosa succederà

Stasera in tv, cosa succederà nella prossima puntata del GF Vip? Chi sarà il prossimo eliminato? Ecco le nostre anticipazioni…

La prossima puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda mercoledì 25 marzo 2020, in prima serata su Canale 5: ma cosa succederà nella casa più spiata d’Italia? Chi sarà il prossimo eliminato dal reality show di Mediaset ed Endemol Shine Italy?

LEGGI ANCHE: — Adriana Volpe torna nella casa? Cosa succederà in puntata

GF Vip: cosa succederà nella prossima puntata?

In nomination ci sono ben tre ragazze: Antonella Elia, Fernanda Lessa e Licia Nunez… Una di loro finirà per essere eliminata ma, a sorpresa, non sarà l’unica persona che dovrà lasciare il gioco! Proprio così: nella serata ci sarà anche una seconda eliminazione… ma proprio non ci sono indizi su chi possa riguardare…

Qualcuno ha provato a suggerire che possa trattarsi di Antonio Zequila, specie dopo le sue ultime discusse dichiarazioni. Altri invece suggeriscono che possa essere Sossio Aruta a dover lasciare anzitempo il gioco, nonostante sia già stato scelto per la finale. Anche l’ex calciatore, infatti, si è lasciato scappare qualche parola di troppo… Cosa succederà, per ora, lo sa solo il Gf Vip…

Le altre sorprese della prossima puntata del GFVip

Poi, gradita sorpresa, anche Adriana Volpe tornerà a parlare coi compagni d’avventura. La showgirl, che già qualche giorno fa ha fatto sapere di sentire la mancanza degli ormai ex coinquilini, manderà loro un videomessaggio, che siamo certi non mancherà di far commuovere tutti.

Come al solito, quindi, non mancheranno le sorprese. E se Sossio è stato scelto come primo finalista, nella serata di mercoledì 25 marzo sarà scelta anche la seconda persona che andrà dritta a giocarsi la vittoria finale della quarta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini… Di chi si tratterà?

Insomma, per sapere cosa succederà non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 e scoprire le sorprese che ci riserva questa nuova puntata del GF Vip! Noi siamo pronti, e voi?

Foto: Alessandra Corbi | Ufficio Stampa Mediaset