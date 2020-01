Stasera in TV, GF Vip ‘sfrattato’ da Chi vuol essere milionario: anticipazioni sulla puntata

Il Grande Fratello Vip si sposta al lunedì per far spazio a Chi Vuole Essere Milionario: le anticipazioni sulla nuova puntata del GF Vip

Lunedì 20 gennaio in prima serata su Canale 5 va in onda una nuova puntata del GF Vip che, come da anticipazioni, da questa settimana cambia giorno. Il reality show condotto da Alfonso Signorini si sposta dal mercoledì al lunedì, mentre resta confermato il secondo appuntamento settimanale del venerdì. Il cambiamento è dovuto al ritorno di Gerry Scotti in prima serata con Chi Vuol essere Milionario, che andrà in onda ogni mercoledì, appunto.

Su Canale 5 torna il GF Vip

Dopo le prime nomination, gli equilibri che si erano creati nella casa di Cinecittà si stanno rompendo. Nessuno vuole abbandonare il GF Vip, ma – e non servono anticipazioni per sostenerlo – le eliminazioni sono dietro l’angolo. Venerdì scorso è toccato ad Elisa De Panicis abbandonare la casa: l’influencer, vittima delle frasi violente che sono costate la squalifica a Salvo Veneziano, ha perso al televoto contro Andrea Motovoli.

Ora, il pubblico sta esprimendosi su altri tre concorrenti del reality ed è chiamato a dire chi vuole salvare tra Andrea Denver e gli ultimi highlanders rimasti in gioco, Patrick Roy Pugliese e Pasquale Laricchia. Da venerdì scorso, inoltre, i due ex gieffini hanno finalmente lasciato lo squallido tugurio che li ha ospitati dal loro ingresso e hanno raggiunto il gruppo dei Vip nella più confortevole casa di Cinecittà.

Cosa è successo negli ultimi giorni

Nel weekend – come visto nelle anticipazioni del Day Time e durante la diretta h24 – i concorrenti del GF Vip si sono piuttosto divertiti. Sabato, essendo stato il compleanno di Ivan Gonzales, il Grande Fratello ha organizzato una festa a sorpresa che richiamava i colori e i sapori della Spagna.

Restano piuttosto tesi, intanto, i rapporti tra Antonella Elia e Fernanda Lessa, dopo lo scontro avuto durante la diretta di venerdì scorso. Tra l’altro, l’ex modella brasiliana ha avuto anche una discussione con Licia Nunez, nei confronti della quale aveva usato parole poco carine, in riferimento al suo orientamento sessuale.

Pago, che nella scorsa puntata ha incontrato l’ex moglie Miriana Trevisan, continua a parlare di Serena Enardu. Allo stesso modo, anche Andrea Denver è ritornato più volte sulla sua storia con Elisa De Panicis, che aveva lanciato pesanti accuse contro il modello italiano trapiantato negli Usa.