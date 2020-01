Da giovedì 9 gennaio, in prima serata su Rai 1, parte l’edizione numero 12 di Don Matteo. La fortunata fiction, record di ascolti, torna a fare compagnia agli affezionati fan del prete in bicicletta interpretato da Terence Hill.

Su Rai 1 Don Matteo 12

Indagini e misteri risolti con acume e ironia sono gli ingredienti di una delle serie televisive firmate Rai più amate dai telespettatori. Anche in questa prima puntata di Don Matteo 12, il personaggio interpretato da Terence Hill si troverà a risolvere casi spinosi.

In questo appuntamento ci sarà un matrimonio da organizzare, quello tra Anna e Marco, ma i problemi sembrano essere dietro l’angolo. Intanto, tutti a Spoleto sembrano impazziti per una singolare caccia al tesoro: un misterioso benefattore avrebbe lasciato denaro in alcune scatole.

Ma non bisognerà abbassare la guardia: qualcuno vuole fare del male a Don Matteo? Un’ipotesi non del tutto infondata dopo le anticipazioni mandate in onda nella puntata speciale de I Soliti Ignoti del 6 gennaio scorso. Nel corso del programma abbinato alla Lotteria Italia, è stata mostrata una clip in cui si sente Nino Frassica urlare: “Hanno sparato a Don Matteo”.

Guest star e vecchie conoscenze

Nel cast di Don Matteo 12 non mancherà dunque Nino Frassica che torna a interpretare il simpatico maresciallo Cecchini. Confermati, tra gli altri, anche Maria Chiara Giannetta nei panni di Anna Olivieri, Maurizio Lastrico in quelli di Marco Nardi e Nathalie Guetta come Natalina Diotallevi.

Novità di questa dodicesima stagione, Fabio Rovazzi che apparirà nella fiction come guest star.