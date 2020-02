Stasera in tv, Coppa Italia su Rai1: le formazioni di Inter-Napoli

Mercoledì 12 febbraio in prima serata su Rai 1 la semifinale di andata di Coppa Italia: ecco le formazioni di Inter-Napoli

Il grande calcio torna in prima serata su Rai 1. Mercoledì 12 febbraio subito dopo il TG 1, va in onda la semifinale di andata di Coppa Italia Inter-Napoli. In diretta da San Siro, la telecronaca del match e le interviste a bordo campo. Ma quali giocatori schiereranno Antonio Conte e Gennaro Gattuso? Ecco le probabili formazioni di Inter-Napoli.

Coppa Italia: Inter-Napoli le formazioni

Mercoledì 12 febbraio l’Inter ospita il Napoli per la prima semifinale di andata di Coppa Italia a San Siro, dove il giorno seguente si disputerà la seconda semifinale di andata tra Milan e Juventus.

I neroazzurri arrivano al match forti della vittoria nel derby di domenica sera contro la squadra di Pioli. I partenopei, undicesimi, sono in cerca di occasioni ed entusiasmo per risalire la classifica, guidata proprio dall’Inter.

Le formazioni di Inter-Napoli non sono ancora ufficiali, ma Conte potrebbe schierare il 3-5-2: Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martinez, Sanchez.

Gattuso adotterà il 4-3-3 facendo scendere in campo Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Allan, Demme, Elmas; Callejon, Mertens, Insigne.

Su Rai 1 lo speciale Coppa Italia

Le formazioni di Inter-Napoli scenderanno in campo alle 20.45 e la partita sarà trasmessa subito dopo il TG 1. La telecronaca sarà di Alberto Rimedio e Manuel Pasqual. Non mancheranno interviste e interventi da bordocampo con Thomas Villa e Alessandro Antinelli.

Prima e subito dopo il match, appuntamento con la trasmissione dedicata alla Coppa Italia, curata da Fabrizio Failla, con Franco Lauro in studio assieme a Bruno Gentili, Guglielmo Stendardo e Tiziano Pieri.