Stasera in TV, Il commissario Montalbano su Rai 1: anticipazioni

Il Commissario Montalbano torna in prima serata su Rai 1: ecco su cosa dovrà indagare l'investigatore di Vigata.

Lunedì 9 marzo in prima serata su Rai 1 torna Il Commissario Montalbano. La fortunata fiction con Luca Zingaretti, record di ascolti, continua a catturare l’attenzione del pubblico che ormai segue le vicende dell’investigatore di Vigata dal 1999, anno della messa in onda della prima puntata. Ecco la storia che dovrà risolvere Montalbano nell’episodio in onda.

Il Commissario Montalbano torna su Rai 1

Salvo amato, Livia mia è il titolo dell’episodio che verrà trasmesso lunedì 9 marzo. La storia, tratta naturalmente dai romanzi del compianto Andrea Camilleri, è ambientata come sempre nell’immaginaria cittadina siciliana dove vive e lavora il Commissario Montalbano.

LEGGI ANCHE: — ‘In una baracca con gli zingari’, il dramma di uno dei protagonisti de Il Commissario Montalbano: la sua vita lontano dalle telecamere

Il nostro protagonista sarà impegnato nelle indagini su un omicidio avvenuto nell’archivio comunale di Vigata. Qui, viene uccisa una donna, che aveva legami con l’eterna fidanzata di Montalbano, Livia. La ricostruzione dei fatti è piuttosto complicata: che ci faceva la vittima in quegli uffici che erano chiusi per lavori di ristrutturazione?

La storia, nella quale vengono coinvolti molti sospettati poi risultati estranei alla vicenda delittuosa, riserverà diversi colpi di scena.

Una serie di successo

Dopo vent’anni dal suo esordio, Il Commissario Montalbano resta una conferma per la rete ammiraglia della Rai. Ogni episodio, anche in replica, riesce a far registrare dati di ascolti record, battendo l’agguerrita concorrenza.

Proprio per il ritorno della fiction di successo, anche il GF Vip è stato spostato dal lunedì al mercoledì, evitando di essere fagocitato da un clamoroso flop.

Nel cast della serie, ritroviamo ovviamente Luca Zingaretti nei panni del protagonista e Sonia Bergamasco nel ruolo di Livia. Confermanti anche Cesare Bocci (Mimi Augello), Peppino Mazzotta (Giuseppe Fazio) e Angelo Russo (Agatino Catarella).