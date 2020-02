Stasera in TV, Clizia squalificata dal GF Vip per la frase a Denver?

Il pubblico si aspetta la squalifica di Clizia dal GF Vip lunedì sera: la modella siciliana ha insultato Denver dandogli del pentito.

Nuova bufera sul Grande Fratello Vip. A finire nel mirino del pubblico, questa volta, è Clizia Incorvaia che potrebbe rischiare la squalifica dal GF Vip. La concorrente ha infatti insultato pesantemente Andrea Denver, reo di averla nominata nella puntata di venerdì scorso, etichettandolo come ‘pentito’. Un termine, utilizzato nella chiara accezione negativa, accompagnato dal nome di Buscetta, mafioso siciliano e primo collaboratore di giustizia.

GF Vip, Clizia insulta Denver e rischia la squalifica

La scena andata in onda sabato pomeriggio durante il live su Mediaset Extra ha davvero sconvolto il pubblico. Denver sente che in piscina ci sono Clizia, Zequila e Paolo che stanno parlando di lui, dopo l’acceso litigio che ha avuto con la modella siciliana la sera precedente.

Andrea, che in puntata ha nominato l’Incorvaia credendo di disperdere il voto, li raggiunge per parlare, ma Clizia, finita invece al televoto, inveisce contro di lui come una furia. “Tu sei un maledetto Buscetta, pentito. Sei un pentito e io con parlo con i pentiti. Io parlo solo con chi ha 4 pa**e sotto” gli urla, additandolo e con una foga davvero inaudita.

Tutti contro Clizia

Le parole di Clizia hanno sollevato l’indignazione popolare. Dare del pentito a qualcuno, in senso così negativo, fa parte di un retaggio culturale tipicamente omertoso e inaccettabile che delinea il pentito – il mafioso che decide di collaborare con la giustizia – come qualcuno da condannare, perché parlando tradisce la ‘famiglia’. Un infame, insomma.

Sui social, è da sabato pomeriggio che gli utenti, attraverso l’hashatag #cliziafuori chiedono la squalifica di Clizia ma il GF Vip per ora non sembra aver preso una decisione, sebbene gli autori stessi – in un fuori onda – abbiano commentato duramente le sue affermazioni.

Alcuni sponsor del programma hanno già preso le distanze dal comportamento della concorrente e si aspettano un provvedimento esemplare, per la gravità inaudita di quelle esternazioni.