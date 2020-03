Sabato 28 marzo in prima serata su Canale 5 tornano le divertenti repliche di Ciao Darwin 8: ecco la sfida prevista

Con il palinsesto stravolto a causa dell’emergenza coronavirus, Canale 5 ha deciso di dedicare il sabato sera alla spensieratezza mandando in onda le repliche di Ciao Darwin 8. Il 28 marzo in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset rivedremo una delle sfide più divertenti e chiacchierate, quella tra Family Day e Gay Pride.

Ciao Darwin 8 su Canale 5

La seconda puntata di Ciao Darwin 8 fu accompagnata da numerose polemiche ma poi la messa in onda consegnò uno show particolarmente spassoso.

Come sempre, 100 concorrenti divisi in due squadre si sfideranno in prove esilaranti, capitanati da due personaggi famosi. A difendere i valori del Family Day ci sarà Povia, mentre a tenere alto il vessillo del Gay Pride scende in campo Vladimir Luxuria.

A condurre la trasmissione – segnata dal drammatico incidente che coinvolse un concorrente – torna la coppia più simpatica del piccolo schermo: Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Chi è Madre Natura

Ogni puntata di Ciao Darwin 8 ha fatto conoscere al pubblico ragazze bellissime, chiamate a interpretare l’iconico ruolo di Madre Natura.

In questa puntata, protagonista sarà la modella francese Angelina Michelle, una straordinaria bellezza dalla folta chioma rossa e da due incantevoli occhi azzurri.

“È stato più facile di quanto mi aspettassi. È il mio primo lavoro importante in televisione, sono stati molto gentili: ti supportano e ti capiscono. È stata una delle cose più belle successe nella mia vita” ha detto Angelina dopo la sua partecipazione nello show al fianco di Bonolis e Laurenti