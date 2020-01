Stasera in tv, Chi vuol essere milionario: non succedeva da 9 anni

Mercoledì 29 gennaio in prima serata su Canale 5 torna Chi vuol essere milionario: concorrente leggerà la domanda da 1 milione di euro!

È appena iniziato ma sta già tenendo alto l’interesse del pubblico. Parliamo di Chi vuol essere milionario, il celebre quiz show condotto da Gerry Scotti tornato in tv la settimana scorsa. Mercoledì 29 gennaio va in onda l’attesissima seconda puntata che potrebbe regalarci la gioia della vincita del milione di euro.

Su Canale 5 Chi vuol essere milionario

La prima puntata della nuova edizione di Chi vuol essere milionario è terminata lasciando il pubblico col fiato sospeso. Erano 9 anni che un concorrente non arrivava a leggere l’ultima domanda, quella che vale 1 milione di euro.

LEGGI ANCHE: — Chi vuol essere milionario, l’ultima vincitrice di 1 milione di euro, Michela De Paoli, svela il suo dramma: cosa è successo dopo la vincita milionaria

Ci è riuscito Enrico Remigio che ha risposto esattamente alla domanda precedente, da 300 mila euro. Il giovane manager, originario di un paesino in provincia di Pescara ma trapiantato a Singapore, ha dato dimostrazione di grande preparazione e sangue freddo.

Grazie anche alla sua capacità di ragionamento, a saputo sfruttare bene i nuovi aiuti a disposizione, arrivando quasi alla fine del gioco.

Enrico diventerà milionario?

In 20 anni di storia di Chi vuol essere milionario, Gerry Scotti è arrivato a far leggere l’ultima domanda solo 6 volte e solo 3 dei fortunati concorrenti hanno dato la risposta esatta vincendo il montepremi totale. I telespettatori, ora, sono curiosi di sapere se anche Enrico ce la farà a conquistare il milione e tutti fanno il tifo per lui.

Per questo c’è molta attesa per la messa in onda della seconda puntata del programma, che dopo l’ottimo esordio della settimana scorsa in termini di ascolti, potrebbe bissare il successo. Mercoledì scorso, infatti, nonostante la concorrenza con un importante incontro calcistico, il quiz show di Zio Gerry ha conquistato 2.720.000 spettatori con uno share del 14.61%.

Ce la farà Remigio a diventare il quarto concorrente della storia del programma ad aver vinto il massimo del montepremi?