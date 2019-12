Stasera in tv, ‘ Capodanno in musica’ su Canale 5: ospiti e anticipazioni

Per chi si accinge a trascorrere l’ultima notte del 2019 in casa, un imperdibile appuntamento l’aspetta su Canale 5 che trasmette Capodanno in Musica. Lo show musicale in diretta da Bari è condotto da Federica Panicucci e vedrà la partecipazione di numerosi ospiti.

Capodanno in musica su Canale 5

Martedì 31 dicembre, la prima serata di Canale 5 propone Capodanno in musica, l’evento musicale in diretta da Piazza Libertà a Bari con cui Mediaset accompagna il pubblico verso il 2020.

Sul palco a partire dalle 21.00 si alterneranno numerosi artisti che hanno segnato la musica italiana, ma ci sarà spazio anche per le star emergenti, idoli di giovani e giovanissimi.

Ad accoglierli, la splendida Federica Panicucci, regina della notte di San Silvestro di Mediaset, che sarà affiancata dai più noti speaker radiofonici. L’evento, infatti, sarà trasmesso in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radionorba.

Gli ospiti della serata

Ad animare la serata contribuiranno tanti artisti. Hanno accettato di esibirsi al Capodanno in musica su Canale 5 Giordana Angi, Annalisa, Fred De Palma, Didi, Elodie, J-Ax, Marianne Mirage, Mondomarcio.

Non mancheranno poi Fabrizio Moro, Nek, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Riki, Rovazzi, Shade, Anna Tatangelo e il vincitore della prima music battle in lattina, Coca-Cola Future Legend. In scena, con una straordinaria esibizione di ballo e canto, anche i ragazzi di Amici 19.

Infine, scoccata la mezzanotte, la piazza si scatenerà a ritmo di reggaeton, hip-hop & trap e R’n’B con il dj set di Max Brigante e l’energia del suo show Mamacita.