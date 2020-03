Venerdì 27 marzo in prima serata su Canale 5 va in onda la semifinale del serale di Amici: ecco i cinque concorrenti che sognano la vittoria

Sta per calare il sipario su Amici di Maria De Filippi e venerdì 27 marzo in prima serata su Canale 5 va in onda la semifinale del talent show. Uno dei cinque concorrenti sarà eliminato e dovrà rinunciare al sogno della vittoria: e solo in 4 arriveranno alla finalissima della prossima settimana.

Semifinale Amici su Canale5

È stato un serale di Amici diverso dagli altri anni quello se si appresta a chiudere i battenti la prossima settimana. L’emergenza coronavirus ha costretto la produzione a rivoluzionare lo show, privandolo per pubblico in studio, ad esempio. E poi l’uscita degli album dei cantanti, rinviata nei negozi di dischi e lanciata solo nella versione digitale.

Ma il programma è stato diverso anche nel regolamento interno: come noto, sono state eliminate le squadre, bianca e blu, dando spazio alle sfide dirette. Dopo quattro puntate, alla semifinale di Amici, approdano 5 semifinalisti: Nyv, Giulia, Gaia, Javier e Nicolai si apprestano a contendersi un posto in finale.

Una sfida agguerrita

Particolarmente attesa, per questa quinta puntata di Amici, è la sfida di ballo tra Javier e Nicolai, ma anche le prove delle tre cantanti rimaste in gara hanno gli occhi dei pubblico e giuria puntati addosso.

Intanto, il pubblico da casa da lunedì scorso sta avendo la possibilità di esprimere la propria preferenza sui ragazzi attraverso il televoto. Per indicare chi tra i 5 semifinalisti merita la finale c’è tempo fino a venerdì 27 marzo.

Anche nella semifinale di Amici, non mancherà il giudizio dei professori e della giuria esterna composta da Vanessa Incontrada, Loredana Bertè e Gabry Ponte.