Martedì 3 marzo in prima serata su Canale 5 va in onda 50 sfumature di nero: ecco un retroscena piccante avvenuto sul set e raccontato da Jamie Dornan

Martedì 3 marzo Canale 5 trasmette 50 sfumature di nero in prima serata. Il film, vietato ai minori, è il sequel di Cinquanta sfumature di grigio ed è tratto dall’omonimo romanzo di E. L. James. Protagonisti della pellicola sono Dakota Johnson e Jamie Dornan, nei panni rispettivamente di Anastasia Steele e Christian Grey.

50 sfumature di nero: il retroscena piccante di Jamie Dornan

Nonostante il film lasci mostri scene molto esplicite di rapporti sessuali tra i protagonisti, Jamie Dornan non si è mai mostrato completamente nudo davanti alla cinepresa. Si è sempre vociferato che l’attore avesse rifiutato persino cifre stellare pur di recitare come mamma l’ha fatto, ma lui ha smentito.

In una intervista a Elle Usa, però, lascia trapelare qualche retroscena piccante avvenuto durante le riprese. Come l’aneddoto del modesty-pouch, ovvero un accessorio simile a un calzino che serve a coprire le parti intime sul set.

Durante le riprese, Jamie ne ha avuti a disposizione diversi tra cui scegliere: “Me ne hanno forniti di diversi tipi e dimensioni. Tutti color pelle, di un colore da malati, come se avessi avuto l’itterizia” ha raccontato ridendo. Quando finalmente ha scelto quello che più gli calzava meglio, ha fatto una spiacevole scoperta:

“Al momento di indossarlo ho letto un’etichetta cucita all’interno: OSPITE NR 3. Era usato! Ho quasi vomitato. Mentre i miei genitali entravano in quella cosa, pensavo che qualcuno l’aveva già indossata. Ho chiamato il mio assistente costumista e gli ho detto ‘Ma che ca**o? È di seconda mano?’. Lui mi fa: ‘No fidati’. Beh, non mi fido più di lui”.

La trama del film

La storia narrata in 50 sfumature di nero, riparte da dove si era conclusa nel capitolo precedente. Ana Steele ha lasciato Christian Grey ma quest’ultimo non si arrende. L’uomo è intenzionato a riportare la donna nella sua vita e ci riuscirà sebbene, questa volta, sarà lei a decidere come instaurare il loro rapporto.

Mentre i due lavorano sulla loro relazione, il passato di Mr Grey torna a bussare: nella loro vita piomba Leila Williams – che ha il volto di Kim Basinger – pronta a stravolgere il loro già precario equilibrio di coppia…