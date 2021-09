Star in the star, la ‘vendetta’ di Fabrizio Corona su Ilary Blasi: cosa ha fatto sui social

Fabrizio Corona si toglie un sassolino dalla scarpa e si prende una 'rivincita' su Ilary Blasi. Cosa ha scritto di Star in the Star

Star in the Star il nuovo show condotto da Ilary Blasi, continua ad essere al centro delle polemiche. Se all’inizio la querelle era legata alla troppa somiglianza con il rodassimo show di Rai 1 condotto da Carlo Coni ‘Tale e quale show’. ora a tenere banco sono gli ascolti. I bassi ascolti per essere precisi.

LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, Star in the star su Canale 5: chiude in anticipo? Cosa succederà stasera

Ed ecco spuntare sui social un post di Fabrizio Corona che senza troppi giri di parole definisce lo show un flop.

“Solo Flop, Ilary Blasi”. Fabrizio Corona in un stories di Instagram

È questo il commento dell’ex re dei paparazzi, che segnala poi i dati di ascolto della seconda nutanta. Star in The Star lo scorso giovedì 24 Settembre è stato seguito da 1.816.000 per l’11.5% di share.

Un messaggio che ha il sapore di una piccola ‘vendetta’ su Ilary Blasi, dopo il faccia faccia avvenuto tra i due nel 2018 durante l’edizione del GF Vip che vedeva tra i concorrenti della casa l’allora fidanzata di Corona, Silvia Provvedi.

Rivincita o meno, i bassi ascolti di Star in the Star sono un dato di fatto, tanto che secondo TvBlog il programma potrebbe chiudere i battenti anticipatamente.

Crediti foto@Ufficio stampa Mediaset