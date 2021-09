Star in the Star, Ilary Blasi replica alle polemiche e commenta la reazione di Carlo Conti

Giovedì 16 settembre debutta 'Star in The Star' il nuovo show condotto da Ilary Blasi, che strizza l'occhio a 'Tale e quale Show'

Ilary Blasi è pronta per una nuova avventura che ha già sollevato molte polemiche. Si intitola ‘Star in The Star’ il nuovo programma di Canale 5 che vedrà 10 concorrenti vestire i panni di star italiani ed internazionali come Mina, Lady Gaga, Patty Pravo, Michael Jackson e molti altri.

Impossibile non notare le somiglianze con un altro show di successo di una rete concorrente: ‘Tale e Quale Show’ il programma Rai condotto da Carlo Conti. La casa di produzione dei due programmi è la stessa e questo ha già sollevato qualche perplessità.

Verrebbe subito da pensare che tra i coinvolti ci potrebbe essere Carlo Conti, ma il conduttore non ha prestato il fianco alla polemica. A DiPiù Tv ha infatti dichiarato:

“Penso che le polemiche siano inutili. Può capitare che alcuni programmi sulla carta abbiano meccanismi e sfumature simili, ma bisogna vederli realizzati. Sono sicuro che quella di Ilary Blasi sarà un’ottima trasmissione”. Carlo Conti

In un’intervista rilasciata a Il Secolo XIX, Ilary Blasi ha parlato del programma e colto l’occasione per complimentarsi ed elogiare Carlo Conti per il modo in cui ha affrontato la querelle.

“Si è ben guardato dall’entrare in quella polemica. Ha detto che in TV c’è posto per tutti. Sono ancora più convinta della sua intelligenza, Conti è un fior di professionista”. Ilary Blasi

Riguardo al suo programma, Blasi non ha nascosto il fatto che ci siano delle somiglianze “Sono indubbie” ha dichiarato, ma ha preferito non entrare nel dettaglio.

“Credo che la TV sia il luogo dove molto di quello che vediamo si copia e si ripete. Accade anche nella moda e nel cinema, dove è tutto uno scopiazzare. Basta però cambiare alcune regole, il mix crea sorprese impensabili” Ilary Blasi

Crediti foto@Ufficio stampa Mediaset