Squid Game, scoperta l’isola dove è stata girata la serie tv

Squid Game è la serie tv coreana che sta battendo ogni record: è diventata in poco tempo la più vista di Netflix.

In attesa di scoprire se e quando arriverà la seconda stagione, gli utenti sono alla ricerca di dettagli e curiosità su attori e trama.

Su TikTok è stato scovato il luogo in cui è stata girata la serie: si tratta di Seungbong-Ri.

È un’isoletta sperduta che si affaccia sulla costa della Corea del Sud. Sembra che l’isola faccia parte di una proprietà privata.

Sull’isola non c’è nulla e sembra anche che sia permesso soggiornare di tanto in tanto ma solo per campeggio.

Foto: Kikapress