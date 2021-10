Squid Game 2, il regista svela dettagli sulla seconda stagione: la svolta per Gi-hun

Squid Game è la serie tv coreana che ha conquistato il mondo intero, diventando la serie più vista di sempre su Netflix.

Chi l’ha vista attende con ansia di capire se e quando ci sarà una secondo capitolo: dopo un’avvincente Finale, Gi-Hun viene incoronato vincitore, ricevendo quasi 34 milioni di euro in premio, ma il finale reale della serie sembra rimanere aperto.

È lo stesso creatore della serie, Hwang Dong-Hyuk a commentare la serie e il possibile futuro di Squid Game con un’intervista rilasciata a Hollywood Reporter.

Hwang ha spiegato che il finale aperto era voluto in modo che gli spettatori capissero che ci fosse realmente la possibilità di fermare il meccanismo sbagliato che si cela alla base del gioco mortale, ma che per farlo bisogna correre il rischio in prima persona, senza delegare.

Così, Gi-Hun che si è reso conto che Squid Game sta ancora arruolando giocatori, svolta non solo la sua esistenza ma la trama stessa della serie: deciderà di agire per provare a interrompere il gioco, distruggendolo alla radice.

