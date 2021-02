Nel Salone delle meraviglie di Federico Fashion Style entra in campo un playboy che manda in visibilio le clienti: Sossio Aruta

Martedì 16 febbraio nuovo appuntamento con Federico Fashion Style e il suo Salone delle Meraviglie, il programma in onda si Real Time e prodotto da Pesci Combattenti.

Tra i protagonisti di puntata ci sarà Sossio Aruta che con il suo fascino da playboy farà impazzire tutte le clienti del salone. È quanto emerge guardando i video delle anticipazioni.

Appena The Lion King si è seduto sulla poltrona nel salone di Federico, è stato accerchiato dalle collaboratrici di Federico, pronte ad aiutarlo. È servito l’intervento dell’hair stylist più amato della tv per riportare la situazione sotto controllo.

Ma perché Sossio Aruta è soprannominato The Lion King? Se lo chiede Federico che immagina motivazioni piccanti; la riposta arriva dal diretto interessato. Il soprannome gli è stato dato sui campi da calcio: Sossio è un calciatore e in campo non si risparmiava mai facendo un gioco sempre un po’ aggressive come dice lui stesso.

Appuntamento martedì sera alle 22.40 con due nuovi episodi de Il Salone delle Meraviglie.



