Soleil Sorge, la frecciatina a Tina Cipollari: ’10 anni che è ancora là’. Come reagirà l’opinionista di U&D?

Soleil Sorge dà i voti ai personaggi tv e si lascia sfuggire una frecciatina su Tina Cipollari: è soltanto l'inizio di una nuova polemica?

Soleil Sorge ha parlato in radio di alcuni personaggi televisivi, a partire da Tina Cipollari, sulla quale si è lasciata sfuggire quella che sembra essere a tutti gli effetti una frecciatina. Le sue parole scateneranno una polemica con la vamp degli studi di Uomini & Donne? Che cosa succederà adesso?

Soleil Sorge: frecciatina in radio a Tina Cipollari?

Andiamo con ordine. Ospite di Say Waaad? a Terrazza Martini su Radio Deejay, Soleil Sorge ha risposto ad una serie di interessantissime domande. Ad un certo punto, Michele Wad Caporosso le ha chiesto di dare i voti ad alcuni personaggi televisivi, tra i quali è spuntata anche l’opinionista di U&D.

“Tina Cipollari… è un dieci anni che è lì ma ancora va. E niente… potrebbe sempre…“, ha tentennato Soleil.

“Cambiare lavoro vorrai dire?”, ha incalzato lo speaker. “Ayayayayay“, ha chiuso la Stasi, virando su un altro argomento.

Nel frattempo sui social in molti hanno cominciato ad avvertire Soleil delle conseguenze delle sue parole. C’è chi la mette in guardia: adesso ha una hater in più. E c’è chi ne esalta la spontaneità… Qualcun altro, invece, si aspetta una risposta a stretto giro. Scoppierà una polemica tra Soleil e Tina Cipollari?

Soleil e i voti ai personaggi televisivi: cosa dice di Alfonso Signorini e Maria De Filippi

Anche perché, a dirla tutta, negli altri voti Soleil è stata decisamente più magnanima.

“Alfonso Signorini è un 8 ma potrebbe vestirsi ancora più cool, potrebbe salire di più. Lui è molto istituzionale, mi piacerebbe vederlo un po più free“, ha detto del conduttore del GF Vip. E poi sulla regina della tv italiana: “Maria De Filippi è un 10… sarò di parte ma non le si può dire proprio nulla!”

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset