Soleil Sorge, ‘non è tutto oro ciò che luccica’: la confessione dell’opinionista de La Pupa e il Secchione

Soleil Sorge si lascia andare ad una confessione molto personale nelle sue Instagram Stories: ecco cosa ha rivelato ai suoi follower

In una serie di Instagram Stories, Soleil Sorge si è lasciata andare ad una confessione molto intima con tutti i suoi fan. L’ex gieffina ed opinionista de La Pupa e il Secchione Show si è infatti aperta molto con i suoi follower, mostrando anche parte della sua fragilità.

Soleil Sorge si lascia andare ad una confessione molto personale con i suoi fan, raccontandosi in una serie di Instagram Stories. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Soleil Sorge e la confessione su Instagram: cosa racconta ai suoi fan

Andiamo con ordine. Arrivata in un bellissimo albergo, Soleil Sorge ha mostrato tutto su Instagram, facendo una vera e propria confessione ai suoi follower: “Io da bambina leggevo dei libri su Eloise, una bambina che passava la sua vita in hotel… l’adoravo… se non fosse che da due mesi a questa parte mi trovo a vivere in hotel alla ricerca disperata di una casa definitiva dove portare i miei bagagli. Oogni volta che cambio hotel è un trasloco“.

A quel punto ha detto qualcosa di molto personale, lasciandosi andare ad una meravigliosa riflessione: “Io sono felicissima quando vado in hotel, sembra un lusso… un simbolo di vacanza. C’è chi ti rifà il letto, acqua quanta ne vuoi, sei pieno di snack… sembra tutto meraviglioso. Peccato che non sia tutto oro quel che luccica e per quanto paradossale io in questo momento preferirei essere in una casa mia e con lei mie cose… non dover cambiare sempre da un posto all’altro ed essere con i miei comfort“.

E già prevedendo le critiche che potessero pioverle addosso, la Sorge ha infine deciso di arricchire la sua confessione con una precisazione: “Volevo condividere questa riflessione con voi perché spesso condividiamo il nostro lifestyle e dall’esterno sembra sempre e solo tutto bello. Spesso leggo ‘quanto vorrei la tua vita’ e invece io mi trovo qui a desiderare la semplicità più basica di una casa. Non mi lamento assolutamente. Non lo faccio mai. Ma trovo molto interessante il fatto che si può avere ‘tutto’ nella vita ma la cosa più importante resta sempre la serenità interiore… e spesso non ci rendiamo conto quanto dovremmo già sentirci felici. E soprattutto smettere di guardare l’erba del vicino perché sembrerà sempre più verde“.

