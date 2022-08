Soleil Sorge e Alex Belli di nuovo insieme in un programma tv? Ecco la richiesta del conduttore di Canale 5

Soleil Sorge e Alex Belli potrebbero tornare insieme in televisione: i due ex gieffini pronti a scontrarsi in uno storico programma Mediaset

Soleil Sorge e Alex Belli sono stati tra i personaggi più controversi dell’ultima stagione televisiva, con il loro tira e molla e il triangolo con Delia Duran hanno fatto da fulcro dell’ultimo GF Vip: i due potrebbero ritornare presto insieme in un altro programma tv. Di quale si tratterà mai? LEGGI ANCHE :– Francesco Chiofalo ricoverato, ‘la cosa non è poco grave’: cosa è emerso dalle stories dei suoi amici Soleil Sorge e Alex Belli di nuovo insieme in tv a Ciao Darwin? Partiamo dal principio. Paolo Bonolis e Luca Laurenti stanno preparando la prossima edizione di Ciao Darwin, che dovrebbe partire a marzo 2023. La nuova edizione dovrebbe combinare un nuovo format e ospitare molti più vip rispetto agli scorsi anni, tutti insieme con persone ‘normali’. Tra gli organizzatori della prossima edizione c’è anche Sonia Bruganelli, opinionista del GF Vip e ‘Direttrice‘ del programma del marito. Avuta l’occasione di conoscere Soleil Sorge proprio negli studi di Alfonso Signorini, la Brugi starebbe pensando di aggiungere un po’ di pepe allo Show. Praticamente, nel creare le squadre di ‘nemici’ da contrapporre a Ciao Darwin, Sonia avrebbe pensato proprio di far rivedere Alex Belli e Soleil Sorge di nuovo insieme, ma da due parti diverse della barricata. I due sarebbero al centro di un continuo scambio di battute e ci si aspetta che possano arrivare a scontrarsi nuovamente, in quella costante tensione attrattiva che ha fatto la loro fortuna durante la partecipazione al Grande Fratello Vip. La prossima edizione di Ciao Darwin potrebbe quindi rivelarsi come veramente esplosiva, anche perché Soleil si è dimostrata un personaggio in grado di catalizzare su di sé l’attenzione del pubblico televisivo e della sua immensa fan base. Lei ed Alex Belli accetteranno di scontrarsi da Paolo Bonolis? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy