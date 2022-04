Le Iene, le frecciatine di Soleil su Belen e l’ex Jeremias: cosa ha detto durante la puntata

Ospite de Le Iene, Soleil Sorge ha fatto qualche battutina in riferimento a Belen Rodriguez e soprattutto al suo ex fidanzato Jeremias.

Soleil Sorge è stata ospite dell’ultima puntata de Le Iene, dove è stata messa sotto torchio da Teo Mammucari, lasciandosi andare a qualche battutina su Belen Rodriguez e suo fratello Jeremias, con il quale è stata fidanzata dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 14, nel 2019.

A Le Iene Soleil si lascia andare a qualche battutina su Belen Rodriguez e sul suo ex fidanzato Jeremias.

Le Iene: Soleil e le battutine su Belen e Jeremias Rodriguez

Andiamo con ordine. Ospite della puntata de Le Iene del 13 aprile 2022, la Sorge è stata presa un po’ in giro da Teo Mammucari sul suo rapporto con Belen e Jeremias Rodriguez.

Il conduttore del programma di Italia 1 ha sfidato lei e Belen a una gara di scioglilingua, proponendo di sostituirla alla Rodriguez in caso di trionfo nella sfida: “Ascoltami Soleil, se tu vinci, a Settembre lavoreremo io e te… sarà licenziata, capito?”

Soleil ha risposto in maniera divertita, con quella che a molti è sembrata una frecciatina: “Let’s do it, facciamolo”. Peccato però che le due abbiano entrambe fallito, facendo naufragare ogni tentativo di sostituire Belen.

Poco prima, però, Teo Mammucari aveva fatto riferimento a Soleil e Belen con particolare riguardo a Jeremias, ex ragazzo della Sorge. Rivolgendosi alla conduttrice argentina, ha detto: “Diciamolo, Soleil è qui perché è stata la fidanzata di tuo fratello… è raccomandata! È tua cognata”

“Vabbè ma è acqua passata”, ha subito risposto la Rodriguez. Poco prima, però, nell’elenco degli ex fidanzati celebri della Sorge aveva elencato Nicola Ippoliti, Luca Onestini, Marco Cartasegna e Gianmaria Antinolfi.

È stato a quel punto che Soleil ha fatto la sua battutina: “C’era anche lui nella lista.. sì, l’ha omesso appositamente”

