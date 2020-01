‘Sputa veleno a comando’, Simona Ventura furiosa su Twitter contro il giornalista Davide Maggio

Simona Ventura fa volare gli stracci e su Twitter esplode contro Davide Maggio: ecco il motivo del suo sfogo.

Volano stracci tra Simona Ventura e il giornalista Davide Maggio, dopo che la conduttrice televisiva è sbottata su Twitter contro di lui. Ma perché mai SuperSimo ha avuto questa esplosione di rabbia? È stato un fulmine a ciel sereno oppure dipende da una qualche provocazione da parte del blogger e titolare del noto portale?

LEGGI ANCHE: — Mara Venier e il gesto inaspettato per Simona Ventura: il rancore seppellito tra le due conduttrici?

Simona Ventura contro Davide Maggio: il tweet inaspettato

Andiamo con ordine. Sul profilo Twitter di Simona Ventura è apparso un messaggio al vetriolo abbastanza chiaro che, pur non facendo mai il nome di Davide Maggio, fa intuire che si tratti di lui…

La Ventura ha difatti scritto: “Pensierino della sera: come chiamereste un ‘bblogger’ che, nella speranza di produrre dei contenuti, cosa che orgogliosamente ho fatto io con Real Time Tv, e non essendo riuscito a fare il MIO AGENTE (capito Lucio Presta?!) sputa veleno a comando? Come lo chiamereste?”

Ecco la reazione del tv blogger al tweet di Super Simo

A quanto pare, infatti, la conduttrice non ha gradito il commento che lo stesso Maggio ha fatto sul suo nuovo programma, Discovery Simona, che andrà in onda su Real Time il sabato mattina.

“Non paga dell’impegno settimanale su Rai2 – ha scritto il giornalista – con lo sfortunato show La Settimana Ventura, Simona ha confezionato, per il canale di Federico Fashion Style e Donna Imma Polese, uno show interamente incentrato su di lei […] Ci chiediamo se un progetto del genere non possa ulteriormente banalizzare la sua immagine”. Non proprio parole d’affetto.

Ma quel che più viene a galla è la risposta che lo stesso Davide Maggio ha voluto dare al tweet di Simona Ventura, dimostrando di essere proprio lui il destinatario di quelle parole.

“Simo, lo so che sei in difficoltà da un po’ e vedi mostri ovunque – ha esordito – Ma non sputare (ancora) veleno su tutti perchè poi si rimane soli e si è costretti a fare Discovering Simo anzichè l’Isola. Ah, gli agenti, di norma, vengono pagati, tu sei stata solo moooolto aiutata (gratis). Perchè ne avevi (e ne hai) mooooolto bisogno. Per i programmi della mia società, invece, ti consiglio di guardare i prossimi due. Sono molto carini. Per il resto, invece, anzichè pensare agli altri (come spesso ti succede), tu come ti definiresti? Baci”.

Una vicenda che, chiaramente si prospetta foriera di nuovi interessantissimi sviluppi…

foto: Kikapress