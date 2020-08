Torneranno in onda il 2 e il 5 settembre i Seat Music Awards, al timone sempre Carlo Conti e Vanessa Incontrada: ecco qual è stato per Vanessa il momento più imbarazzante di tutta la sua esperienza come conduttrice dello show

Andrà in onda a settembre una versione inedita dei classici Seat Music Awards, giunti alla loro 14° edizione: quest’anno, alla luce di quanto vissuto in Italia dall’inizio del 2020 con il lockdown e la crisi del settore musicale, gli artisti sul palco non saranno premiati, ma premieranno loro, simbolicamente, il mondo delle sette note, le maestranze, i lavoratori dello spettacolo.

Oltre 50 artisti si esibiranno all’Arena di Verona, che per l’occasione offrirà una visione dello show a 360 gradi permettendo così di utilizzare l’intero spazio a disposizione: a condurre la serata, Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Seat Music Awards Incontrada, siparietto con Ficarra e Picone

Vanessa Incontrada sarà come sempre “l’anima della festa”, in un contesto di solito molto più rigido e formale: lei e Carlo Conti sono ormai una coppia rodata, nella quale lui mantiene il timone della formalità e lei si lascia andare alla spontaneità che l’ha resa celebre e che la fa amare dai suoi moltissimi estimatori.

Intervistata sull’edizione 2020 dei Seat Music Awards, Vanessa ha rivelato qual è stato il momento più imbarazzante sul palco della kermesse musicale:

“Quando Ficarra iniziò a prendermi in giro. Picone gli andò dietro e Carlo non se lo fece ripetere. Mi misero in mezzo tutti e tre“, ricorda Vanessa divertita. L’episodio risale al 2018: Vanessa ha alle spalle una lunga amicizia con Ficarra e Picone dai tempi di Zelig e quando il trio si è riunito sul palco dell’Arena di Verona ha fatto scintille.

Ficarra e Picone, dopo una raffica di battute fulminanti che investirono -tra gli altri- Laura Pausini, iniziarono a prendere un po’ in giro Vanessa per la sua “ascella pezzata”: l’attrice spagnola, che non è tipo da imbarazzarsi, rispose a tono esclamando “Dopo i baffi da Fazio ora mi puzza anche l’ascella!”

Il riferimento di Vanessa Incontrada è ad un altro momento topico, quando sempre nel 2018, ospite a “Che tempo che fa”, affermò con naturalezza che “le sudavano i baffi”

Il pubblico ama Vanessa Incontrada proprio per la sua simpatia e spontaneità: aspettiamo quindi con ansia la sua carica di entusiasmo anche quest’anno sul palco dei Seat Music Awards!