Scherzi a parte, lo scherzo a Federico Fashion Style: il dettaglio non sfugge agli utenti

A scherzi a parte è andato in onda lo scherzo ai danni di Federico Fashion Style. La reazione dell'hair stylist non è passata inosservata

Tra i protagonisti della prima puntata della nuova edizione di Scherzi a parte c’è stato anche Federico Fashion Style. Il parrucchiere dei vip è stato infatti vittima di uno scherzo che lo ha mandato letteralmente nel panico.

Il suo salone di bellezza è stato invaso dai delegati di una ditta di spurgo che, autorizzati dal comune, allagano in poco tempo tutte le stanze, con conseguente reazione di Federico. Il parrucchiere è andato su tutte le furie senza sapere bene cosa fare.

Molti utenti hanno anche notato l’autovettura singolare con cui il parrucchiere è arrivato nel suo salone:

“Federico Fashion Style che arriva con una macchina sobrissima, scende ed entra nel negozio pronto a sfasciare tutto” ha scritto un utente.

“Anche la macchina di Federico sobria come lui” ha scritto qualcun altro, notando il dettaglio della sua autovettura.

Già in passato la sua macchina non era passata inosservata, tanto da subire un atto di vandalismo per cui l’hair stylist si era sfogato su Instagram.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset