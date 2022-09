Scherzi a parte, buona la prima! La reazione degli utenti alla prima puntata 

La prima puntata della nuova edizione di Scherzi a parte convince il pubblico e piace agli spettatori

La nuova stagione televisiva è appena cominciata si è arricchita con la nuova edizione di Scherzi a parte, che ha debuttato proprio domenica sera sulle reti Mediaset.

A condurre la trasmissione è tornato Enrico Papi, con la formula più recente del format che prevede la messa in scena di scherzi ai danni di alcuni vip, fuori e dentro lo studio del programma.

La nuova edizione è stata accolta con entusiasmo dagli spettatori, che – a giudicare dai commenti sui social – sembrano aver gradito molto Scherzi a parte.

“Prima puntata di Scherzi a parte liscia come l’olio. Scherzi non banali, ritorno in studio dei gavettoni. Un ritorno alle origini. Per me è un sì e molto meglio dell’anno scorso. Buona la prima” ha scritto un utente su Twitter.

“Assolutamente sì, nonostante un blocco in più, liscio. Domani mi aspetto un buon dato” ha commentato qualcun altro. “Questa puntata meriterebbe come minimo 3,4-3,5 milioni di spettatori con il 22-23% di share ma si sa che domani sarà a malapena 3 milioni se ci arriva e con il 17% di share. Prima puntata promossa” ha scritto un altro spettatore.

“Dite quello che vi pare ma a me Enrico Papi piace troppo, perfetto per Scherzi a parte. Gli ospiti sono terrorizzati di stare lì e lui li rinc*****nisce completamente. E poi è uno che ha i tempi giusti.” ha twittato un altro utente.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset