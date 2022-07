Sanremo 2023, Fiorello non ci sarà? Ecco chi potrebbe prendere il suo posto nella nuova edizione del Festival

Amadeus è al lavoro sull'edizione 2023 del Festival di Sanremo e questa volta Fiorello potrebbe non esserci

Nonostante manchino ancora diversi mesi alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2023 (che si terrà come di consueto nel mese di febbraio), Amadeus ha già cominciato a fare i primi annunci ufficiali su chi lo affiancherà sul palco dell’Ariston.

LEGGI ANCHE : — Sanremo 2023, ci sarà il Dopo Festival? I nomi che girano sul web fanno sognare i giovani

Dopo l’annuncio Chiara Ferragni co-conduttrice per la prima e ultima serata, e Gianni Morandi invece presente per tutte e 5 le serate, in tanti stanno cercando di capire se anche quest’anno ci sarà Fiorello oppure no.

Sanremo 2023, Morandi al posto di Fiorello?

Tra scherzi e battute, Fiorello aveva già fatto intuire l’anno scorso che il suo viaggio a Sanremo si sarebbe dovuto concludere ma Amadeus ogni volta è riuscito a convincerlo a salire ancora una volta sul palco, al suo fianco.

Secondo molti però, nell’edizione 2023 Fiorello potrebbe davvero non esserci: questo giustificherebbe ancora di più la presenza fissa di Gianni Morandi per tutte le serate del Festival, come se in qualche modo prendesse il posto proprio di Fiorello.

Sarà davvero così oppure anche questa volta Fiorello preparerà un colpo di scena come solo lui sa fare?

Foto: Kikapress