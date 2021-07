Sanremo 2022, Alessia Marcuzzi pronta per il Festival? Con chi potrebbe condurre

Cominciano a circolare le prime indiscrezioni sulla prossima edizione del Festival di Sanremo la conferma di Amadeus come direttore artistico per il suo terzo Festival sembra essere vicina.

Si rincorrono voci insistenti anche su chi lo affiancherà inaspettatamente si è fatto largo il nome di Alessia Marcuzzi. Il suo addio a Mediaset non è passato inosservato e in tanti vorrebbero rivederla presto in tv.

Tra i nomi circola anche quello di Gerry Scotti, che andrebbe a unirsi a quelli di Amadeus e Fiorello a lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale DiPiùTv, ma per le conferme si dovrà attendere ancora un po’.