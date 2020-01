Sanremo 2020, Alfonso Signorni: ‘Sapevo anche di lei ma non l’ho detto’

Alfonso Signorini si appresta a fare gli onori di casa nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, e parlando di cast gli abbiamo chiesto di dirci la sua sulla questione Sanremo 2020 e lo spoiler dei 22 big.

Sanremo 2020, Alfonso Signorni e lo spoiler ‘Sapevo che ci sarebbe stata anche lei ma non l’ho detto’

Leggi anche:– Gf Vip, Michele Cucuzza spoilera sul cast: cosa si fa scappare su un’altra famosa concorrente ancora nascosta da Signorini

A chi gli ha puntato il dito contro per aver spoilerato il cast del Festival, il giornalista risponde che non ha fatto niente che non fosse quello di riportare una notizia che aveva. Poi aggiunge un particolare:

“Sapevo anche quale era l’asso nella manica di Amadeus, ma proprio perché ero cosciente del suo valore non ho voluto dirlo. Avrei potuto certo, ma ho preferito non farlo. Ebbene sì, anche Signorini ha un codice deontologico!”.

Non si ferma qui e ci racconta che la persona in questione era stata la sua prima scelta come opinionista del GF Vip.

“Le sarebbe piaciuto, ma poi mi chiamò dicendomi ‘non posso vado a Sanremo’”.

L’artista in questione è Rita Pavone, e Signorini non l’ha rivelato perché sapeva bene che si trattava di un ritorno importante. Era quindi giusto lasciare questo onore ad Amadeus.

Crediti foto@Kikapress