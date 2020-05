Un'altra puntata di Tu si que vales regala divertimento ed emozioni: Sabrina Ferilli, suo malgrado, ancora protagonista

Torna mercoledì 20 maggio il consueto appuntamento con Tu si que vales: anche questa puntata si preannuncia ricca di spettacolo e divertimento, con momenti particolarmente esilaranti ai danni del giudice popolare, Sabrina Ferilli.

Sabrina Ferilli sbotta con Maria De Filippi

Torneranno infatti in studio le bambine inquietanti, alias il gruppo Nebula, capitanate da Chiara Bosco: il pubblico ha imparato a conoscere le atmosfere horror che sono bravissime a creare, coinvolgendo i giudici ed in particolare Sabrina Ferilli, particolarmente spaventata da questo tipo di intrattenimento.

Anche stavolta lo scenario è lo stesso: buio, rumore di tuoni e una sedia (quella della Ferilli) che si muove da sola. L’attrice romana è costretta a seguire le bambine inquietanti sorte dal nulla, mentre lancia improperi verso Maria De Filippi, secondo lei artefice di tutti gli scherzi ai suoi danni.

“Maria p***a vacca!” è sbottata Sabrina, e quando Maria la riprende per i toni, risponde ancora: “Ma che siamo in India che non si può dire vacca?”.

Chiara Bosco, protagonista in realtà di tutta la stagione di TSQV, è stata poi intervistata da Fanpage, al quale ha dichiarato che la Ferilli era veramente all’oscuro di tutto, così come i quattro giudici: nessuno di loro faceva prove precedenti e l’attrice romana si è sempre prestata con ironia e genuino terrore come cavia delle loro esibizioni.

Tu si que vales, Gerry Scotti si commuove

Momenti di divertimento ma anche di grande commozione: Gerry Scotti si emoziona quando un concorrente porta sul palco una canzone cantata da lui nel 1984 e tutti i giudici si emozionano per la performance di Gabriele, un campione di body building in sedia a rotelle che, nonostante la sua disabilità, è il secondo più forte al mondo nel suo campo.

Durante la serata ci sarà anche spazio per l’esibizione di Giordana Angi, a cui Maria consegna il doppio disco d’oro.